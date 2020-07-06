BİST115.748-0.99EURO7.720.23USD6.860.21ALTIN392.360.26
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çifte ceza aldılar
    ABONE OL
    06.07.2020 - 00:00 |

    Çifte ceza aldılar

    Denizli’de polisin kumar oynandığını tespit ettiği iki ayrı işyerine yaptığı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında da 20 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 63 bin lira para cezası kesildi. l DHA

    Çankırı'da maske ve mesafeli düğün halayıÇankırı'nın Ilgaz ilçesinde gerçekleşen köy düğününde, davetiler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle maskeli bir şekilde sosyal mesafe çubuğu ile halay çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halayda çekilen fotoğrafı, Twitter hesabından paylaşarak diğer eğlenceler için örnek gösterdi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İstanbul-Çanakkale karayolunda 20 kilometre araç kuyruğu

    İstanbul-Çanakkale karayolunda 20 kilometre araç kuyruğu

    Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

    Bankalar harekete geçti! Arabası olan herkes...

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    İşte patlamanın olduğu fabrika!

    Çocuklarını boğulmaktan kurtaran baba hayatını kaybetti

    Çocuklarını boğulmaktan kurtaran baba hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber