06.07.2020 - 00:00 |
Çifte ceza aldılar
Denizli’de polisin kumar oynandığını tespit ettiği iki ayrı işyerine yaptığı operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında da 20 kişiye sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle toplam 63 bin lira para cezası kesildi. l DHA
Çankırı'da maske ve mesafeli düğün halayıÇankırı'nın Ilgaz ilçesinde gerçekleşen köy düğününde, davetiler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle maskeli bir şekilde sosyal mesafe çubuğu ile halay çekti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, halayda çekilen fotoğrafı, Twitter hesabından paylaşarak diğer eğlenceler için örnek gösterdi.