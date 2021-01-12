Çifte destek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gıda Bankası ile ihtiyaç sahibi vatandaşa ulaştırılan ve aşevinde tüketilen bakliyatları, üretici kooperatiflerinden temin etmeye başladı. Hem kooperatiflere hem de çiftçiye destek sunan proje kapsamında 5.5 ton nohut ve 5.5 ton kuru fasulye satın alındı.

Kooperatifçiliğin, tarımın sürdürülebilir olması için vazgeçilmez olduğunu belirten Belediye Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, “Pandemi sürecinde gıda güvenliğinin ve gıda arzının önemini gördük. Bu amaçla tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak, istihdamı artırmak ve kooperatifçiliği desteklemek için sosyal bir çalışma başlattık. İlk başlangıcı Gördes ve Kırkağaç bölgesinde yetişen nohut ve fasulyelerle yaptık. İlerleyen süreçte ürün çeşitliliğini ve kooperatif sayısını artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

8 bin kişiye ulaşıyor

Gıda Bankaları’nın il genelindeki ihtiyaç sahiplerine hizmet verdiğini hatırlatan Belediye Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Türkeli Kuğu ise, “Şu an 2 bine yakın aile, kişi sayısı olarak da 7 bin 500- 8 bin kişiye hizmet veriyoruz. Gıda temini sırasında hangi kooperatiften nasıl alınacağını ilçe ilçe gezerek anlattık. Önce Gördes ve Kırkağaç’ta bulunan kooperatiflerimizden ilk alımı gerçekleştirdik. Alınan ürünler, bütün ilçelerde Gıda Bankalarına kuru gıda olarak, dağıtıldı. Buradan da ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek olarak verilecek” diye konuştu.