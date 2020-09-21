Çifte kutlama!

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, video konferansla görüştüğü iki gazinin Gaziler Günü’nü kutladı. Köşger, Diyarbakır Dicle’de PKK’yla girilen çatışmada yaralanarak gazilik unvanı alan ve halen Bornova Jandarma Tugayı’nda görev yapan Jandarma Astsubay Semih Karayazı’nın (27) hem Gaziler Günü’nü hem de doğum gününü kutladı, Karayazı’dan evlenme sözü aldı. Köşger, 2016’da Şırnak’taki çatışmada yaralanan Piyade Teğmen Mustafa Sertaç Demirbilek’in de (29) Gaziler Günü’nü kutladı.