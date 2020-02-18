BİST120.7920,53EURO6,560,07USD6,050,05ALTIN307,50-0,19
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çiftlere evlilik öncesi semineri düzenlendi
    ABONE OL
    18.02.2020 - 00:01 |

    Çiftlere evlilik öncesi semineri düzenlendi

    Çiftlere evlilik öncesi semineri düzenlendi

    Yunusemre Belediyesi, hayatını birleştirmeye hazırlanan çiftlere, yeni evlilere mutlu ve sağlıklı evliliğin yollarını anlatmak amacıyla seminer düzenledi. Millet Çarşısı Tiyatro ve Konferans Salonu’ndaseminerde çiftler, eşler arasında iletişim, sağlık, hukuk ve çift eğitimi gibi konularda bilgilendirildi.

    Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiBitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
    daha fazla video için
    Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika... Deprem mi oldu? 17 Şubat AFAD son depremler listesi

    Son dakika... Deprem mi oldu? 17 Şubat AFAD son depremler listesi

    O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

    O parayı toplu olarak geri alabilirsiniz!

    Komşunuzun binası da güvenli mi?

    Komşunuzun binası da güvenli mi?

    Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

    Serenay'ın cool imajı büyük darbe aldı!

    Sıradaki Haber