18.02.2020 - 00:01 |
Çiftlere evlilik öncesi semineri düzenlendi
Yunusemre Belediyesi, hayatını birleştirmeye hazırlanan çiftlere, yeni evlilere mutlu ve sağlıklı evliliğin yollarını anlatmak amacıyla seminer düzenledi. Millet Çarşısı Tiyatro ve Konferans Salonu’ndaseminerde çiftler, eşler arasında iletişim, sağlık, hukuk ve çift eğitimi gibi konularda bilgilendirildi.
Feci kaza! Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybettiBitlis'in Tatvan ilçesinde TIR ile kamyonetin çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.