Çiftlere evlilik öncesi semineri düzenlendi

Yunusemre Belediyesi, hayatını birleştirmeye hazırlanan çiftlere, yeni evlilere mutlu ve sağlıklı evliliğin yollarını anlatmak amacıyla seminer düzenledi. Millet Çarşısı Tiyatro ve Konferans Salonu’ndaseminerde çiftler, eşler arasında iletişim, sağlık, hukuk ve çift eğitimi gibi konularda bilgilendirildi.