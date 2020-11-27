Konak Belediyesi, ilçede kıyılan nikâhlarda çiftlere İstanbul Sözleşmesi kitapçığı dağıtmaya başladı. Kitapçıkta Belediye Başkanı Abdül Batur’un kadına yönelik şiddete karşı mesajlarını taşıyan yazısı da yer aldı. Batur, yaşanabilir bir dünya için önce kadınların haklarının teslim edilmesi gerektiğini vurguladı, “Gelin, artık bu gidişata hep birlikte ‘dur’ diyelim. Doğru adımlar atarak, kadına yönelik şiddetin her gün arttığı ülkemizde bu açığı hızla kapatalım. Daha yaşanabilir bir dünya istiyorsak, önce kadınlarımıza haklarını teslim edelim ve onların hayatın her alanında üstlendiği rolleri daha da geliştirelim” ifadesini kullandı.