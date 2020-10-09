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    HaberlerEge Haberleri Çiftlere mutlu aile sözleşmesi
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    09.10.2020 - 07:00 |

    Çiftlere mutlu aile sözleşmesi

    Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün aile hayatında kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla hazırladığı Mutlu Aile Sözleşmesi, hayatlarını birleştiren çiftler tarafından imzalandı.

    Çiftlere mutlu aile sözleşmesi

    Çiğli Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün aile hayatında kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla hazırladığı Mutlu Aile Sözleşmesi, hayatlarını birleştiren çiftler tarafından imzalandı. Başkan Utku Gümrükçü, sürpriz yaptı, evlenen çifte ‘Mutlu Aile Güçlü Toplum İçin Haklarımız’ isimli kitapçığı da hediye etti. Gümrükçü, “İstanbul Sözleşmesi önemli bir kazanımdır” dedi.

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