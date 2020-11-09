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    HaberlerEge Haberleri ‘Çiğ süte zam şart’
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    09.11.2020 - 00:02 |

    ‘Çiğ süte zam şart’

    ‘Çiğ süte zam şart’

    CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü Plan ve Bütçe Komisyonu’nda partisi adına konuştu. Sındır, hayvancılık desteklerinde yapılan kesintileri eleştirdi.

    Sındır, “Hayvancılığa 2020’de 6 milyar 862 milyon lira destek verilirken 2021’de bu rakam 6 milyar 304 milyon lira. Yem fiyatları son 11 ayda yüzde 50 artarken, çiğ süt fiyatı sabit kaldı. Zarar eden çiftçi süt ineklerini kestiriyor” dedi. Üreticinin sesine kulak verilmesi gerektiğini kaydeden Sındır, “Olması gereken süt yem paritesine göre 1 kilo sütle en az 1.5 kilo yem alınabilmeliyken, yem fiyatları bir yandan aşırı bir şekilde artınca, çiğ süt fiyatı sabit kalınca 1.3 pariteye göre dahi en az 45 kuruşluk bir açık oluştu.

    Çiğ sütün maliyeti 2.34 lirayken fiyatı maalesef 2.30 lira. Artık hayvanın sütü kendi boğazına yetmiyor. Üreticinin sesine kulak verin ve derhal çiğ süt fiyatına en az 50-60 kuruş zam yapın. Aksi durumda yakında hayvancılık yapacak üretici bulamayacaksınız” şeklinde konuştu.

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