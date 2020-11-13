Çiğdem seferde

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Birinci Kordon’da hizmete aldığı nostaljik tramvayların ikincisi geldi. Çiğdem ismi verilen araç, Boyoz isimli araçla, Alsancak Limanı viyadükleri ile Cumhuriyet Meydanı arasında yarım saatte bir karşılıklı sefer yapmaya başladı.

Lastik tekerlekli araçlara İzmirim Kart ile binilebiliyor. Biniş ücreti ise mevcut tam tarife üzerinden 3.46 lira olarak belirlendi. Gevrek adı verilen üçüncü tramvay da önümüzdeki günlerde teslim alındıktan sonra hizmete girecek.