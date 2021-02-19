Çiğli, bağımlılıkla mücadele ediyor

Çiğli Belediyesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Bağımlılıkla Mücadele Teknik Kurulu’nun katkılarıyla Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenliyor. “Farklı bir yol, farkında ol” sloganıyla dün başlayan etkinlikte, uzmanlar ve akademisyenler tarafından; madde bağımlılığı, ilişki bağımlılığı ve teknoloji bağımlılığı üzerine sunumlar yapıldı. Bugün ise, davetlilerin de yer alacağı atölye çalışmasıyla yerel eylem planı hazırlanacak.

Birlikte hareket etmeliyiz

Toplum sağlığı için bağımlılıkla mücadelenin herkesin sorumluluğu olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Mücadelenin paydaşı olan tüm kurumların bir araya gelip kalıcı çözümler üretmesi ve birlikte hareket etmesi adına bu çalıştayı düzenliyoruz” dedi.