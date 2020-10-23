Çiğli Belediyesi’nde kadrolu işçi sevinçli

Çiğli Belediyesi ile Disk Genel-İş 8 Nolu Şube arasında kadrolu işçileri ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) törenle imzalandı. Sözleşmeye göre kadrolu işçilerin ücretlerinde yüzde 14 oranında artış sağlandı. “Şirket işçilerimizden sonra kadrolu işçilerimizin toplu sözleşmesini imzalamanın mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Başkan Utku GÜmrükçü, “Şirket işçilerimize verdiğimiz Halkkart kadrolu işçilerimize de verilecek. Sosyal haklarını Halkkart üzerinden ödeyeceğiz” ifadelerini kullandı.