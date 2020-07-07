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    HaberlerEge Haberleri Çiğli Belediyesi’nden sağlıkçılara indirim
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    07.07.2020 - 07:00 |

    Çiğli Belediyesi’nden sağlıkçılara indirim

    Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinin ilk gününden itibaren sağlık emekçilerinin yanında olan Çiğli Belediyesi tarafından normalleşme döneminde bir destek daha geldi.

    Çiğli Belediyesi’nden sağlıkçılara indirim

    Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinin ilk gününden itibaren sağlık emekçilerinin yanında olan Çiğli Belediyesi tarafından normalleşme döneminde bir destek daha geldi. Sağlık emekçileri, belediyenin sosyal tesisleri olan Ataşehir Mahallesi’ndeki Akvaryum Kafe ile Evka 2 Mahallesi’ndeki Pelikan Kafe’de verilen hizmetlerden yüzde 15 indirimli yararlanabilecek. Çiğli Belediyesi’nin ilk günden itibaren gerek kendilerine gerekse ailelerine destek olduğunu ifade eden sağlık emekçileri, bu süreçte verilen her türlü destekten dolayı başta Başkan Utku Gümrükçü olmak üzere tüm personele teşekkürlerini iletti.

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