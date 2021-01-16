Çiğli Belediyesi’ne tam donanımlı ambulans

Uluslararası Rotary 2440 Bölge Federasyonu; Ankara Çankaya Rotary Kulübü, Çiğli Rotary Kulübü, Çiğli Belediyesi işbirliği ve Güney Kore’den iki Rotary kulübünün desteğiyle Çiğli Belediyesi’ne Tam Donanımlı Hasta Müdahale Ambulansı bağışladı. Rotary Vakfı projesi kapsamında gerçekleşen imza törenine Rotary 2440 Bölge Vakıf Başkanı Alaeddin Demircioğlu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Çiğli Rotary Kulübü Üyesi Esen Dölen Öncü ve Mavişehir Rotary Kulübü Üyesi Prof. Dr. Ülgen Zeki Ok katıldı. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, bağışlanan ambulans ile çok daha fazla vatandaşa acil müdahale ve hasta nakil hizmeti sağlayabileceklerini dile getirdi.

Çocuk hakları güvende

Öte yandan Çiğli Belediyesi, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi tarafından hazırlanan Lanzarote Sözleşmesi kapsamında Çocuğa Karşı Cinsel Şiddetin Durdurulması için Yerel ve Bölgesel Yönetimler Antlaşması’na taraf olmak adına başvuruda bulundu.

Kısa süre önce çocuk haklarının güvence altına alınması amacıyla Çocuk ve Çocuk Hakları Birimi ile Çocuk ve Çocuk Hakları Komisyonu da kurulmuştu.