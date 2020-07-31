Çiğli Belediyespor yıkıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği’nin “Süper Lig’de bu sezon düşme olmasın” önerisiyle tüm liglerde düşmeyi kaldırıp Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 9 takımı profesyonel kategoriye aldı. Takım sayısı 57’ye, grup sayısı 4’e çıkarılan 3. Lig’e Bölgesel Amatör Lig (BAL)’dan grup lideriyle arasında en fazla 3 puan fark olan 9 takımı daha aldı. Ancak Çiğli Belediyespor bulunduğu ligde 2. sırada olmasına rağmen bir üst lige yükselememenin büyük şokunu yaşadı. Yıllardır profesyonel lig hedefini kıl payıyla kaçıran, bu sezon 8. Grup’u aylarca lider götüren Çiğli Belediyespor ise lig durduğunda 2. sırada olmasına rağmen yine hayaline ulaşamadı. Koronavirüs salgını yüzünden 19 Mart’ta durdurulan ligde bitime dört maç kala Yalovaspor’un 5 puan gerisinde kalan Çiğli, 2. sırada olsa da 2 puan farkla 3. Lig’i kaçırdı. Çiğli Belediyespor’un liglere ara verilmeden dört gün önce evinde 1-0 kaybettiği lider Yalova’yla oynadığı maçta hakemin rakip takımdan aynı futbolcuya 2 kez sarı kart gösterip oyundan atmadığı gerekçesiyle yaptığı kural hatası itirazından sonuç çıkmamıştı.