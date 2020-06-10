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    HaberlerEge Haberleri Çiğli Devlet Hastanesi ile Bakırçay Üniversitesi’nden bilimde ortaklık
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    10.06.2020 - 07:00 |

    Çiğli Devlet Hastanesi ile Bakırçay Üniversitesi’nden bilimde ortaklık

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ı Ankara’da ağırladı.

    Çiğli Devlet Hastanesi ile Bakırçay Üniversitesi’nden bilimde ortaklık

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş’ı Ankara’da ağırladı. Görüşmede üniversite ve hastanesi arasında imzalanan afiliasyon protokolünün gündeme geldiğini belirten Dağ, “Çiğli Devlet Hastanesi artık üniversite hastanesi olarak hizmet verecek” dedi.
    “Tetkik, tanı ve tedavi konusunda son teknolojiye sahip donanımlı hastanelerimiz ve başarılı sağlık personellerimizle birlikte, salgında dünyaya örnek olacak bir başarı hikâyesi yazdık” diyen Dağ, şöyle devam etti:
    İzmir’e katkı
    “Mart ayında resmi gazetede yayınlanan afiliasyon yönetmeliği, devlet üniversiteleri ile devlet hastanelerinin işbirliği yapabilmelerine imkân tanıdı. İmzalanan bu anlaşma ile de bilim insanlarımızın İzmir’e büyük katkı sunacak.”

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