‘Çiğli halkı yalnız değil’

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle muhtarları aracılığıyla ihtiyaç sahibi aileleri belirledi. 12 kilogramlık mutfak tipi tüpler belirlenen ailelere teslim edilmeye başlandı. Her bir mutfak tüpünün yanında, kahvaltılık ürünlerinin bulunduğu gıda kolileri de dağıtıldı.

“Kurban Bayramı’nda herkesin yüzü gülmeli” diyen Başkan Utku Gümrükçü, “Ülke olarak zorlu bir ekonomik süreçten geçiyoruz ve bu noktada belediye olarak vatandaşa destek olmaya özen gösteriyoruz. Çiğli’deki her bir yurttaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.