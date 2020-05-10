Çiğli halkının sağlığı için çalışanlara prim

Ek ücret sözleşmesini Başkan Utku Gümrükçü ile Disk Genel-İş 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin imzaladı.



Görünmez kahramanlara moral vermek istediklerini belirten Gümrükçü, “Üstlendikleri görevin ve gayretlerinin para ile karşılığı yok ama maddi anlamda katkıda bulunmak istedik. Bu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.



Öte yandan belediye serasında başarıyla uygulanan topraksız tarımın ilçede yayngınlaştırılması için çalışma başlatıldı.



Evde tarım



Geliştirilen topraksız tarım kiti ile bitki yetiştirdiklerini belirten Gümrükçü, “Üzerine delikler açılan PVC boruların içine konulan saksılara fideler yerleştirildi ve kapalı devre çalışan bir su motoru ile borulardan bu fidelere su akışı sağlandı. Borularda akan suyun içine mineraller takviye edilerek, fidenin ihtiyacı olan besin sağlandı. Üretime katılmak isteyenler düşük bir maliyetle üretim malzemelerini temin edebilir, fideleri de biz vereceğiz. Akvaryum motoru ile çalışan bu sistemle vatandaşımız hem kendi üretimini yapacak hem de boş vaktini değerlendirmiş olacak” diye konuştu.