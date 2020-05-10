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    HaberlerEge Haberleri Çiğli halkının sağlığı için çalışanlara prim
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    10.05.2020 - 00:03 |

    Çiğli halkının sağlığı için çalışanlara prim

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, kovid-19 salgınına karşı fedakârca alanda mücadele eden belediye emekçilerine 450 lira ek ücret desteğinde bulundu.

    Çiğli halkının sağlığı için çalışanlara prim

    Ek ücret sözleşmesini Başkan Utku Gümrükçü ile Disk Genel-İş 8 No’lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin imzaladı.

    Görünmez kahramanlara moral vermek istediklerini belirten Gümrükçü, “Üstlendikleri görevin ve gayretlerinin para ile karşılığı yok ama maddi anlamda katkıda bulunmak istedik. Bu süreci hep birlikte atlatacağız” dedi.

    Öte yandan belediye serasında başarıyla uygulanan topraksız tarımın ilçede yayngınlaştırılması için çalışma başlatıldı.

    Evde tarım

    Geliştirilen topraksız tarım kiti ile bitki yetiştirdiklerini belirten Gümrükçü, “Üzerine delikler açılan PVC boruların içine konulan saksılara fideler yerleştirildi ve kapalı devre çalışan bir su motoru ile borulardan bu fidelere su akışı sağlandı. Borularda akan suyun içine mineraller takviye edilerek, fidenin ihtiyacı olan besin sağlandı. Üretime katılmak isteyenler düşük bir maliyetle üretim malzemelerini temin edebilir, fideleri de biz vereceğiz. Akvaryum motoru ile çalışan bu sistemle vatandaşımız hem kendi üretimini yapacak hem de boş vaktini değerlendirmiş olacak” diye konuştu.

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