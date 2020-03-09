‘Çiğli, kadınların omzunda yükselecek’

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, tüm kadınların günün kutladı. Başkan Gümrükçü, “Anadolu kadınının yüzyıllardır verdiği mücadele, bize güç veriyor. Kadınlarımız için özgür, eşit ve yaşanacak bir Türkiye mücadelesinin meyvelerini hep birlikte yeşerteceğiz. Çiğli, kadınların omuzları üzerinde değişecek ve gelişecek” ifadesini kullandı.