09.03.2020 - 07:00 |
‘Çiğli, kadınların omzunda yükselecek’
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, tüm kadınların günün kutladı.
Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, tüm kadınların günün kutladı. Başkan Gümrükçü, “Anadolu kadınının yüzyıllardır verdiği mücadele, bize güç veriyor. Kadınlarımız için özgür, eşit ve yaşanacak bir Türkiye mücadelesinin meyvelerini hep birlikte yeşerteceğiz. Çiğli, kadınların omuzları üzerinde değişecek ve gelişecek” ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır annelerine 8 Mart mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbetindeki annelerle telefonla yaptığı görüşmesinde "Bu onurlu duruşunuzu devam ettiriniz. İnşallah en kısa zamanda yavrularınıza kavuşursunuz. Allah yar ve yardımcınız olsun" mesajını verdi.