Çiğli teyakkuzda

Çiğli Belediyesi, Kovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların oturduğu bina ve evlerde ilaçlama çalışmaları başlattı. Evlerinde izole olan vatandaşların sıcak yemek ve alışveriş ihtiyaçları da belediye tarafından karşılanıyor. Talep edilen evlere günlük olarak sıcak yemek desteğinde bulunuluyor. Ayrıca gelen alışveriş talepleri ekipler tarafından karşılanarak temassız olarak adreslere teslim ediliyor.