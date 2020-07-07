Çiğli ve Aliağa’ya güzel haberler

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ‘Gönül Seferberliği’ buluşmaları kapsamında Çiğli ve Aliağa’da belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi, yatırım planlarını değerlendirdi. Çiğli’deki buluşmada Sürekli, kentsel yatırımların hız kazanacağını müjdeledi. TOKİ’nin Çiğli için yeni adımlar atacağını söyledi, “Çiğli, Anadolu’nun minyatürü gibi. Göçle gelişen, her rengi taşıyan ve kabına sığmayan bir ilçe. Pek çok sorunu var. İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’la görüştük. Bakanımız, ilçenin toplu konut ihtiyacını gündeme aldı. Kentsel dönüşümde konuşuldu” dedi. Ardından Aliağa’ya geçen Sürekli’ye MHP İl Başkanı Veysel Şahin ve MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu eşlik etti. Başkan Serkan Acar’ı ziyaret eden Sürekli, Bakırçay’ın her alanda önemli bir potansiyel taşıdığına dikkat çekti, “Çaltılıdere’de 9 Eylül Üniversitesi’ne bağlı meslek hastalıkları hastanesi yatırımı için çalışmalarımız sürüyor. 240 yataklı bir hastane olması planlanıyor. Meslek hastalıklarının tedavisi için, özellikle yanık ünitesi ve mikrocerrahi olmak üzere birçok yeni ünite ve tıbbı cihazlar olacak” diye konuştu.