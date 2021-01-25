Çiğli’de af yok

Kaçak moloz ve hafriyatla mücadelesini sürdüren Çiğli Belediyesi, buna rağmen günlük moloz toplama kapasitesini 40 tondan 70 tona yükseltti. Başkan Utku Gümrükçü, artışın önüne geçmek amacıyla ilgili birim müdürleriyle bir toplantı gerçekleştirdi, tedbirlerin sıkılaştırılması ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması talimatını verdi. Kaçak molozla mücadelede geri adım atmayacaklarını belirten Başkan Gümrükçü, şunları söyledi:

“İzmir’de günlük olarak en çok moloz toplayan belediye olmamıza rağmen olumsuz bir artış devam ediyor. Denetimlerimizi sıklaştıracağız. Kurallara uymayanlara cezai yaptırımlar uygulayacağız. Bu noktada vatandaşlarımıza da önemli bir görev düşüyor. Herkes, kendi mahallesinin kontrolünü yapsın. Kurallara aykırı olarak moloz döken kişiler olursa belediyemizle irtibata geçsin. Bu şekilde birlikte hareket edersek çocuklarımıza daha sağlıklı ve yaşanabilir bir gelecek sunabiliriz.”

e-ruhsat dönemi

Çiğli Belediyesi’nde, ruhsat başvuru süreçlerini daha güvenli ve pratik kılacak e-ruhsat uygulaması hizmete girdi. Uygulamayla mal sahibi vatandaşlar veya kanuni vekilleri ruhsat veya yapı kullanım izni başvuruları ve süreç takibi işlemlerini online yapabilecek. Başvurular hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak.