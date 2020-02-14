Çiğli’de budama işleri hız kazandı

Yol kenarlarında, refüjlerde, okul hastane ve kamu kurumlarının yakınlarında, park ve bahçelerde kuruyan ve vatandaşların talep ettiği bölgelerde tehlike oluşturan ağaçların budama ve bakımları yapılıyor. Başkan Utku Gümrükçü, tüm şantiye ekiplerinin hizmet ürettiğini belirtti, “Sıkı bir tempoyla, hep birlikte daha yaşanabilir bir Çiğli için çalışıyoruz” dedi.