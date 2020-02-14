14.02.2020 - 00:01 |
Çiğli’de budama işleri hız kazandı
Çiğli Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde, budama çalışmaları 6 aydır hız kazandı.
Yol kenarlarında, refüjlerde, okul hastane ve kamu kurumlarının yakınlarında, park ve bahçelerde kuruyan ve vatandaşların talep ettiği bölgelerde tehlike oluşturan ağaçların budama ve bakımları yapılıyor. Başkan Utku Gümrükçü, tüm şantiye ekiplerinin hizmet ürettiğini belirtti, “Sıkı bir tempoyla, hep birlikte daha yaşanabilir bir Çiğli için çalışıyoruz” dedi.
ABD, Umman Denizi'nde ağır silah dolu İran teknesine el koyduABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD kuvvetlerinin Umman Denizi'nde, İran'a ait bota el koyduklarını ve botta büyük miktarda ağır silah ele geçirdiklerini duyurdu.