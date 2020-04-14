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    HaberlerEge Haberleri Çiğli’de drone ile havadan dezenfekte başladı
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    14.04.2020 - 07:00 |

    Çiğli’de drone ile havadan dezenfekte başladı

    Çiğli Belediyesi, drone ile havadan dezenfekte çalışmalarına başladı.

    Çiğli’de drone ile havadan dezenfekte başladı

    Çiğli Belediyesi, drone ile havadan dezenfekte çalışmalarına başladı. İlk etapta İzmir’in en büyük hastanelerinden biri olan İzmir Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi bahçesi ve çevresinin dezenfekte edilmesi sağladı. Drone ile her seferde 10 litrelik ilaçlama yapıldığını belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Koronavirüse karşı ilk günden itibaren belediye içinde ve kamusal alanlarda yoğun çalışmalar sürdürdük. Başta hastane çevreleri olmak üzere park ve yeşil alanlar gibi geniş alanların dezenfektasyonu drone ile gerçekleştirilecek. Özellikle yoğun sivrisinek larvalarının bulunduğu Sasalı ve Kaklıç bölgelerinde de ilaçlama çalışmaları yapılacak” dedi.

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