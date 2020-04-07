Çiğli’de en sıkı önlem pazarlarda

Başkan Utku Gümrükçü’nün koordinasyonunda, zabıta ekiplerince giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Emniyet mensupları ile birlikte yapılan kimlik kontrollerinde ise 2000 yılından sonra doğanlar ile 60 üstü yaş olanlar da pazar yerlerine alınmadı. 20 yaş altı pazarcı esnafı da evlerine gönderildi. Pazaryerleri girişinde hem pazarcı esnafına hem de maskesi bulunmayan vatandaşa maske dağıtıldı.