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    HaberlerEge Haberleri Çiğli’de en sıkı önlem pazarlarda
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    07.04.2020 - 07:00 |

    Çiğli’de en sıkı önlem pazarlarda

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin her noktasında çalışmalar gerçekleştiren Çiğli Belediyesi, halkın yoğun olarak bir arada bulunduğu ilçedeki semt pazaryerlerinde aldığı önlemleri artırdı.

    Çiğli’de en sıkı önlem pazarlarda

    Başkan Utku Gümrükçü’nün koordinasyonunda, zabıta ekiplerince giriş ve çıkışlar kontrol altına alındı. Emniyet mensupları ile birlikte yapılan kimlik kontrollerinde ise 2000 yılından sonra doğanlar ile 60 üstü yaş olanlar da pazar yerlerine alınmadı. 20 yaş altı pazarcı esnafı da evlerine gönderildi. Pazaryerleri girişinde hem pazarcı esnafına hem de maskesi bulunmayan vatandaşa maske dağıtıldı.

    Sağlık Bakanı Koca'dan Avrupa karşılaştırması: Tedbirleri en erken alan bizizSağlık Bakanı Fahrettin Koca: Video, Koronavirüse karşı alınan tedbirleri, Avrupa bazında gün gün gösteriyor. Avrupa ülkeleri içinde tedbirleri en erken alan biziz. İzolasyonda başarılı olursak, erken tedbir avantajından tam olarak yararlanabiliriz.
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    Hande Erçel günlük egzersizini takipçileriyle paylaştıTüm dünyada etkisini gösteremeye devam eden salgına karşı Hande Erçel, sevgilisi Murat Dalkılıç ile önlem almak için gerekli sosyal izolasyon kurallarına uyuyor.
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