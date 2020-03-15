Çiğli’de fiyat denetimi

‘Geçit yok’

Zabıta ekipleri, günün erken saatlerinde esnaf ve marketlerde ürünlerin fiyatlarını denetledi. Yapılan incelemeler doğrultusunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Dezenfekte çalışmalarının yanında fiyat denetiminin de süreceğini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Süreç byounca hemşehrilerimiz en çok gıda ve hijyen ürünlerine ihtiyaç duyacak. Vatandaşın hassasiyetlerinden faydalanmak isteyen fırsatçılara göz açtırmayacağız” dedi.