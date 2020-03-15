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    15.03.2020 - 00:19 |

    Çiğli’de fiyat denetimi

    Çiğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler doğrultusunda ilçe genelinde fiyat denetimi yaptı.

    Çiğli’de fiyat denetimi

    ‘Geçit yok’

    Zabıta ekipleri, günün erken saatlerinde esnaf ve marketlerde ürünlerin fiyatlarını denetledi. Yapılan incelemeler doğrultusunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmadı. Dezenfekte çalışmalarının yanında fiyat denetiminin de süreceğini belirten Başkan Utku Gümrükçü, “Süreç byounca hemşehrilerimiz en çok gıda ve hijyen ürünlerine ihtiyaç duyacak. Vatandaşın hassasiyetlerinden faydalanmak isteyen fırsatçılara göz açtırmayacağız” dedi.

    Bakan Koca'dan corona virüs açıklaması: Vaka sayısı 6'ya çıktıSağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta içinde Umre'den dönen bir vatandaşın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklama sonrası yurt dışından dönenleri 14 gün kuralına uymaya çağırdı.
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