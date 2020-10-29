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    HaberlerEge Haberleri Çiğli’de kitap buluşmaları
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    29.10.2020 - 00:03 |

    Çiğli’de kitap buluşmaları

    Çiğli Belediyesi tarafından, toplumda okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla yazar ve okurların bir araya gelerek edebiyat üzerine sohbetler yapabileceği Aristonikos Okuma Topluluğu oluşturuldu.

    Çiğli’de kitap buluşmaları

    Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülecek etkinlikte, vatandaşlar her ay bir araya gelerek bir kitap okuması yapacak.
    Okumanın kişisel ve toplumsal gelişimin ilk basamağı olduğunu ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Birbirinden değerli yazarlarımızın da katılım göstereceği toplantılarda, tartışma ve fikir alışverişinde bulunma imkanı olacak” dedi.

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