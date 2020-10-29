Çiğli’de kitap buluşmaları

Çiğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülecek etkinlikte, vatandaşlar her ay bir araya gelerek bir kitap okuması yapacak.

Okumanın kişisel ve toplumsal gelişimin ilk basamağı olduğunu ifade eden Başkan Utku Gümrükçü, “Birbirinden değerli yazarlarımızın da katılım göstereceği toplantılarda, tartışma ve fikir alışverişinde bulunma imkanı olacak” dedi.