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    HaberlerEge Haberleri Çiğli’de protokol
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    05.02.2021 - 07:00 |

    Çiğli’de protokol

    Depremle mücadele konusunda çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası’yla işbirliği protokolü imzaladı.

    Çiğli’de protokol

    Depremle mücadele konusunda çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası’yla işbirliği protokolü imzaladı. Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “İlçemizdeki eski tarihli binaların hasar tespiti için İnşaat Mühendisleri Odası’yla, binaların jeolojik durumlarının belirlenmesi için Jeoloji Mühendisleri Odası’yla protokol yaptık” dedi. Çiğli’de, Belediye, daha önce Deprem ve Zemin Birimi’ni yaşama geçirmişti.

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