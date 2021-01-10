Çiğli’de söz çocuklarda

Çiğli Belediyesi tarafından, çocuk haklarının kurumsallaşması, korunması ve sürdürülebilir hedefler ile daha yaşanabilir ve güvenli kentler yaratılması amacıyla Çocuk ve Çocuk Hakları Birimi ve Çocuk ve Çocuk Hakları Komisyonu kuruldu. Başkan Utku Gümrükçü, “Öncelikle hepimiz, çocuklarımızı birer birey olarak görmeliyiz ve haklarına saygı duymalıyız. Taleplerine değer vermeliyiz. Yaşamlarını kendi iradeleri doğrultusunda şekillendirmelerine destek olmalıyız. Bu kapsamda, çocuk haklarının korunması ve toplum nazarında yaygınlaştırılması için Çocuk ve Çocuk Hakları Birimi’mizi kurduk. Çocuklarımızla ilgili alacağımız kararların gelecekte olumsuz sonuçlar doğurmaması için Çocuk ve Çocuk Hakları Komisyonu’nu kurduk” dedi.