BİST1.5411.21EURO9.030.14USD7.380.52ALTIN438.51-2.99
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çiğli’de söz çocuklarda
    ABONE OL
    10.01.2021 - 00:02 |

    Çiğli’de söz çocuklarda

    Başkan Gümrükçü, “Birey olarak görüp, taleplerine değer vermeli, haklarına saygı duymalıyız” dedi

    Çiğli’de söz çocuklarda

    Çiğli Belediyesi tarafından, çocuk haklarının kurumsallaşması, korunması ve sürdürülebilir hedefler ile daha yaşanabilir ve güvenli kentler yaratılması amacıyla Çocuk ve Çocuk Hakları Birimi ve Çocuk ve Çocuk Hakları Komisyonu kuruldu. Başkan Utku Gümrükçü, “Öncelikle hepimiz, çocuklarımızı birer birey olarak görmeliyiz ve haklarına saygı duymalıyız. Taleplerine değer vermeliyiz. Yaşamlarını kendi iradeleri doğrultusunda şekillendirmelerine destek olmalıyız. Bu kapsamda, çocuk haklarının korunması ve toplum nazarında yaygınlaştırılması için Çocuk ve Çocuk Hakları Birimi’mizi kurduk. Çocuklarımızla ilgili alacağımız kararların gelecekte olumsuz sonuçlar doğurmaması için Çocuk ve Çocuk Hakları Komisyonu’nu kurduk” dedi.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uyuşturucu baskınına giden polis gözlerine inanamadı!

    Uyuşturucu baskınına giden polis gözlerine inanamadı!

    Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

    Evde bakım parası, 65 yaş aylığına zam! 1657 lira...

    İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

    İnsanlık mutasyon kabusuyla karşı karşıya!

    Kanlı pusu! Görgü tanıkları anlattı

    Kanlı pusu! Görgü tanıkları anlattı

    Sıradaki Haber