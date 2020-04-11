Çiğli’de üfleyici üretilecek

Taşınabilir boyutlarda blower yapan mühendisleri destekleyen Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, “Diğer parçalar da yapılabilirse, başka girişimciler tarafından eksiklikler tamamlanırsa ve bununla o birleştiğinde Türkiye artık kendi solunum cihazını üretebilecek. Gerekli çalışmalar yapıldığında arkadaşlar ay sonuna kadar 2 bin adet üretebileceklerinin garantisini veriyorlar” dedi.

egedesonsoz.com’un haberine göre, Belediye Başkanı Gümrükçü sosyal medya hesabından, “Solunum cihazı üretilmesi için çalışma yapan arkadaşlara destek oluyoruz. Cihaz için önemli parçalardan biri olan mini-blower Çiğlili mühendisler tarafından geliştirildi. Dünya üzerinde sadece 4 ülke tarafından üretilen mini-blower artık ülkemizde de üretilebilecek. Kutluyorum” paylaşımını yaptı.

e-imar dönemi

Çiğli Belediyesi, vatandaşlara kolaylık sağlamak adına e-imar sistemini vatandaşların hizmetine sundu. www.cigli.bel.tr adresine giren Çiğliler, adres veya parsel bilgilerini girerek imar durumunu görüntüleyebilme ve plan notlarına kolaylıkla erişebilme olanağına kavuştu.