Çığlığı duyuldu

İzmir’de yaşayan, “Sonum Pınar Gültekin gibi olmasın” diye çağrıda bulunan, 30 yaşındaki Suna B’nin sesini İzmir Büyükşehir Belediyesi duydu. Ekipler, boşanma aşamasındaki eşi Ceyhun B’den ölüm tehditleri aldığını söyleyen genç kadının acil ihtiyaçlarını belirledi; beyaz eşya, ev eşyası, nakdi ve psikolojik destek sağladı. Yaşadığı sıkıntıları duyurmak için uzun süredir çabaladığını dile getiren Suna B, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, sesimi duydu. Bu da beni umutlandırdı. İnsanın yalnız olmadığını hissetmesi önemli” dedi.

Evliliği boyunca psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü belirten Suna B, “Eşim, yaklaşık bir yıl önce üzerime kaynar su döktü. Şikâyetçi oldum, uzaklaştırma kararı alındı. Beni hep tehdit etti. Korktuğum için şikâyetimi geri çektim. Daha sonra bir tartışmamız esnasında çocuklarımın gözü önünde beni boğmaya çalıştı. Çığlıklarımı duyan komşularım yardımıma koştu. Bu olaydan sonra boşanma davası açtım ve bu kez geri adım atmayacağım” diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Suna B’yi hukuki destek için de bazı kurumlara yönlendirdi.