Çiğlililer sebzesini evde yetiştirecek

ÇİĞLİ Belediyesi, bahçe, balkon ve teraslarda sebze yetiştirilmesini teşvik etmek ve salgın sürecinde halka moral ve destek vermek amacıyla sebze fideleri ile balkon saksıları dağıttı. Kaklıç ve Sasalı’da faaliyet gösteren çiftçilere traktör desteği sağlayan ayrıca topraksız tarım konusunda deneme üretimleri gerçekleştiren Başkan Utku Gümrükçü, bu kez vatandaşın kendi sebzesini yetiştirmesi için harekete geçti. 10 bin adet domates, biber, patlıcan, salatalık fidesi ile balkon saksıları, evlerinde sebze yetiştirmek isteyen vatandaşa dağıtılmak üzere, 26 mahalle muhtarına teslim edildi.

Vatandaşa moral

Fide ve saksıları büyük memnuniyet ve ilgiyle karşılayan vatandaşlar da büyük keyif alarak kendi sebzelerini yetiştireceklerini ifade etti. Salgın döneminde üretimin ve tarımın öneminin iyice anlaşıldığını belirten Başkan Gümrükçü, “Üreten çiftçimizin yanındayız. Şimdi de balkon ve teraslarda sebze üretmek isteyen vatandaşlarımıza katkıda bulunmak istedik. Çeşitli sebzelerden oluşan fideleri saksılarıyla birlikte dağıttık. Böylece vatandaşlarımıza uğraşabilecekleri, üretebilecekleri, kısmen ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir şeyler sunmayı amaçladık” dedi.