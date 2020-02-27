Çiğli’nin gururu

Çiğli, bu sertifikayı almaya hak kazanan 18 kentten biri oldu. Bu yıl ki toplantının ana temasını ‘Katılımcı demokrasi ve güven inşası’ olarak belirleyen kongrenin gözünden, Başkan Utku Gümrükçü’nün ‘Makam Sokakta’, ‘2020-2024 Stratejik Plan ile ilgili görüş almak içir muhtarlıklara sandık konulması’, ‘Yerel Yönetimlerde Hak Temelli Engellilik Politikası Çalıştayı’ gibi projeleri kaçmadı.



Kent hakkında genel bilgiler veren Başkan Gümrükçü, “Gediz Deltası’nın binlerce yılda oluşturduğu doğal güzellikle 2020 yılı nisan ayından itibaren UNESCO Doğa Mirası Listesi’ne adayız” dedi.