Çiğli’nin solunum cihazı Kılıçdaroğlu’na tanıtıldı

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret etti. Parti genel merkezindeki görüşmede, Çiğli Belediyesi’nin kendi imkanları ile üretilen solunum cihazı Kılıçdaroğlu’na tanıtıldı. Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da hazır bulundu.

Gümrükçü’nün salgının ağır seyrettiği dönemde belediyenin hastanelere malzeme yardımı ulaştırmak için başlattığı çalışma kapsamında üretilen cihazlar, çok sayıda hastaya şifa verdi.