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    HaberlerEge Haberleri Çiğli’nin solunum cihazı Kılıçdaroğlu’na tanıtıldı
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    15.06.2020 - 00:08 | | AA

    Çiğli’nin solunum cihazı Kılıçdaroğlu’na tanıtıldı

    Çiğli’nin solunum cihazı Kılıçdaroğlu’na tanıtıldı

    Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu Ankara’da ziyaret etti. Parti genel merkezindeki görüşmede, Çiğli Belediyesi’nin kendi imkanları ile üretilen solunum cihazı Kılıçdaroğlu’na tanıtıldı. Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da hazır bulundu.
    Gümrükçü’nün salgının ağır seyrettiği dönemde belediyenin hastanelere malzeme yardımı ulaştırmak için başlattığı çalışma kapsamında üretilen cihazlar, çok sayıda hastaya şifa verdi.

    Depremin etkilediği Elmalı Köyünde bir çok ev zarar gördüBingöl'de saat 17.24'te merkez üstü Bingöl Karlıova-Yedisu arası Kaynarpınar köyü olan 5,7 büyüklüğündeki depremde Yedisu ilçesine bağlı Elmalı ve Dinarbey köylerinde bazı ev ve ahırlarda çökme meydana geldi.
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