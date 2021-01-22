Çiğli’ye deprem ve zemin birimi

Çiğli Belediyesi tarafından, kentsel dönüşüm ve depremle mücadelede atılacak adımların kurumsal ve sürdürülebilir kılınması amacıyla Deprem ve Zemin Birimi kuruldu. Çalışmalarla kent haritasının çıkarılması, acil müdahale ekibinin kurulması, toplanma alanlarının ve barınma binalarının belirlenmesi hedefleniyor. Başkan Utku Gümrükçü, “Kentsel dönüşümü Deprem ve Zemin birimimizin çalışmaları doğrultusunda gerçekleştireceğiz. Tüm tedbirlerle olası bir depreme karşı hazırlıklı olarak vatandaşımızın hizmetinde olacağız” dedi.