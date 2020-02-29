29.02.2020 - 00:03 |
Çiğli’ye ‘İş Rehberi’
Çiğli Belediyesi tarafından ilçe sınırları içerisinde yer alan işletmeler ile vatandaşın ortak bir platformda buluşturulması amacıyla sürdürülen “Çiğli İş Rehberi” projesinde sona gelindi.
Kent sakinlerinin ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlere yönelik faaliyet gösteren işletmeler hakkında bilgi sahibi olmasının amaçlandığı projeyle 4 bin 325 işletme tespit edildi. Sisteme dahil edilen işletme bilgileri isrehberim.org web adresinde internet üzerinden yayınlanmaya başlanırken, rehber aynı zamanda kağıt formatında da basılıyor. Başkan Utku Gümrükçü, “Bu proje ile ilçemiz sınırları içerisinde bulunan işletmelerimizin bilinirliği artacak” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kapatmayacağız' deyip ekledi: Bugün 30 bini bulabilir!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleriyle buluşma toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınıra yürüyen mültecileri hatırlatarak, "Ne dedik aylar önce? 'Eğer bu böyle giderse biz kapıları açmak zorunda kalacağız.' Rahatsız oldular. İnanmadılar bizim bu söylediğimize. Biz de dün ne yaptık? Kapıları açtık. Şimdi bu sabah itibarıyla yaklaşık 18 bin oldu kapıları zorlayıp geçenler. Ama bugün herhalde 25 bin-30 bini bulabilir. Bu kapıları bundan sonraki süreçte de kapatmayacağız." ifadelerini kullandı.