Cihan Başkan karantinada dünya evinde girdi

Koronavirüs pandemisi sebebiyle liglerin haziran ayının başına ertelenmesi sonrası sessizleşen İzmir futbolunda, mutlu bir haber 1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş’tan geldi. Sarı lacivertli kulübün en zor günlerinde başına geçen ve büyük bir vefa örneği sergileyerek tekrardan ayağa kalkabilmesi için var gücüyle çalışan genç Başkan Aktaş, başarılı fizyoterapist Refika Tuğçe Candan ile sade bir nikah töreni ile dünya evine girdiğini duyurdu. Virüs salgını sebebiyle düğünlerinin ileri bir tarihe ertelendiğini belirten Başkan Aktaş, böyle bir dönemde sağlığın her şeyden daha önemli olduğunu söyledi.

‘Lige hazır döneceğiz’

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1928 Bucaspor’da antrenmanların evden online destekle sürdüğünü belirten Başkan Cihan Aktaş, “Kulübümüz bünyesinde yer alan her bir sporcumuzun, teknik heyetimizin sağlığı, bizim için bütün başarılardan daha önemlidir. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu salgını en az zararla atlatmak için herkesin belirtilen kurallara uymasını bekliyoruz. Biz takımımızı, liglerin başlatılacağı tarihe kadar hazır etmek için gereken ne ise yapıyoruz. Yolun sonunda şampiyonluğu göğüslemek için sabırsızlanıyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın çok daha güçlü döneceğiz” dedi. l