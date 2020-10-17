‘Çıkış noktası olalım’

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov, İzmir programı kapsamında İzmir Ticaret Odası’nda (ZTO) düzenlenen ‘İzmir-Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti Ekonomik İşbirliği Toplantısı’na katıldı. Tataristan’da Türk firmalarının 2 milyar dolardan fazla yatırımının bulunduğunu belirten Minnihanov, “Türk firmalarına, Tataristan’ı, Rusya ve Avrasya ekonomik bölgesine çıkış noktası olarak görmelerini teklif ediyoruz” dedi. İZTO Başkanı Mahmut Özgener ise bugün imzalanacak mutabakat zaptı ile “Türkiye-Tataristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu’nun kurulacağını bildirdi.