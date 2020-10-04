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    HaberlerEge Haberleri ‘Çıkışa geçeceğiz’
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    04.10.2020 - 00:00 |

    ‘Çıkışa geçeceğiz’

    Süper Lig’de sezonun ilk 3 haftasında Göztepe ve Fraport TAV Antalyaspor’a yenilip Trabzonspor’la berabere kalan düşme hattındaki Yukatel Denizlispor, bugün evinde İttifak Holding Konyaspor’la karşı karşıya gelecek.

    ‘Çıkışa geçeceğiz’

    Atatürk Stadı’nda saat 13.30’da başlayacak müsabakada Hüseyin Göçek düdük çalacak. Yeşil siyahlılarda cezası sona eren forvet Sacko görev verilmesi halinde oynayabilecek, sakatlığı süren yeni transfer Varela ise kadroda yer almayacak. Teknik Direktör Robert Prosinecki, sezonun ilk galibiyetini alacaklarına inandığını söyledi, “Maça hazırız, istediğimizi alacağız. Yenip çıkışa geçeceğiz” dedi.

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