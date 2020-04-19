BİST98.1802,01EURO7,550,16USD6,94-0,08ALTIN375,57-2,14
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEge Haberleri Çıkma yasağı öncesi denetimler sıklaştı
    ABONE OL
    19.04.2020 - 00:02 |

    Çıkma yasağı öncesi denetimler sıklaştı

    Çıkma yasağı öncesi denetimler sıklaştı

    İZMİR’İN Foça ilçesinde, haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesinde polis ve jandarma ekipleri denetimlerde bulundu. Vatandaşlar, yasak süresince açık kalacak yerler konusunda bilgilendirildi, kapalı mekanlar ve sosyal mesafe uygulamaları konusunda dikkat edilecek konular hatırlatıldı. l DHA

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.
    daha fazla video için
    Jandarma, bukalemun geçene kadar trafiği durdurduAntalya'da sokağa çıkma yasağında devriye görevi yaparken boş yoldan karşıya geçmeye çalışan bukalemunu gören jandarma ekipleri, bukalemun yolun karşısına geçene kadar trafiği durdurdu.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bakan Koca paylaştı: İlk etabı 20 Nisan'da açılacak

    Bakan Koca paylaştı: İlk etabı 20 Nisan'da açılacak

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! E-Devlet'ten yapılacak...

    Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

    Uzman doktor açıkladı! Açıkta satılan ürünleri almayın

    Corona virüs ölü - vaka sayısı 18 Nisan! Corona virüs son durum Türkiye!

    Corona virüs ölü - vaka sayısı 18 Nisan! Corona virüs son durum Türkiye!

    Sıradaki Haber