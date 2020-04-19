Çıkma yasağı öncesi denetimler sıklaştı

İZMİR’İN Foça ilçesinde, haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesinde polis ve jandarma ekipleri denetimlerde bulundu. Vatandaşlar, yasak süresince açık kalacak yerler konusunda bilgilendirildi, kapalı mekanlar ve sosyal mesafe uygulamaları konusunda dikkat edilecek konular hatırlatıldı. l DHA