19.04.2020 - 00:02 |
Çıkma yasağı öncesi denetimler sıklaştı
İZMİR’İN Foça ilçesinde, haftasonu uygulanan sokağa çıkma yasağı öncesinde polis ve jandarma ekipleri denetimlerde bulundu. Vatandaşlar, yasak süresince açık kalacak yerler konusunda bilgilendirildi, kapalı mekanlar ve sosyal mesafe uygulamaları konusunda dikkat edilecek konular hatırlatıldı. l DHA
Sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar çatılara çıktı!Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinde kalan vatandaşlar, günlerinin çoğunu apartman çatılarında geçirdi. Çatıda müzik dinleyerek oynayan 4 kişi ise ilginç görüntüler oluşturdu.