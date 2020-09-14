Cildinizi ihmal etmeyin

Yanlış kullanım sonucu cilt sağlığının bozulabileceğini belirten Karaca, “Dezenfektan kuruyana kadar elinizi başka bir şeye sürmeyin, kendi kendine kurumasını bekleyin. Asıl temizleyici özelliği kururken ortaya çıkıyor. Maske takmadan önce de güneş koruyucu sürün ve cilt gözeneklerini kapatacak şekilde ağır makyaj yapmayın. Maske ve dezenfektan nedeniyle egzema ve sivilcelerde artış gözlenebiliyor. Kurumalara karşı da cilt tipine uygun nemlendiriciler kullanmak yararlı. Ayrıca sentetik kumaş yerine pamuklu kumaş maskeler tercih edilmeli” dedi.