Cildinizi ihmal etmeyin

Koronavirüs döneminde kullanımını artırdığımız yüksek derece alkole sahip kolonya, dezenfektan gibi maddelerin cildimize az da olsa zararı olabileceğini belirten İzmir Tınaztepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Estetik ve Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Dr. Mehmet Onur Öztürk, “Kanser yaptıklarından bahsetmek yanlış olur” dedi. Deri kanserlerinin oluşumu ve tedavisi hakkında bilgi veren Öztürk, “En büyük sebebi güneş ışığına uzun süreli maruziyet ise de kimyasallara tepki olarak, genetik olarak ya da bilinmeyen sebeplerle de oluşabilir. Mevcut tümörler, etraflarında bir miktar sağlam deri hücresi de içerecek şekilde geniş ve güvenli sınırlar ile cerrahi olarak çıkarılıyor” dedi.