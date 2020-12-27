Cilt sorunları arttı

Cildin stresle tetiklenen hastalıklardan da büyük ölçüde etkilendiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Nermin Filizci Varılsüha, “Ellerde kızarıklık, kuruluk, çatlama, sızlama, kepeklenme, kabuklanma, su dolu kabarcıklar ile ortaya çıkan el egzaması için mutlaka renksiz kokusuz sabunlar tercih edin. Ellerinizi yıkadıktan sonra sık sık nemlendirin. İçinde bulunduğumuz soğuk havalar da kuruluğu tetikleyebilir. Çok sıcak su kullanmayın ve eğer mümkünse el hijyeni için dezenfektan yerine su ve sabunu tercih edin” dedi.

Varılsüha, maskelerin cildin hava almasını engellemesi, ayrıca uzun süre evde kalmanın sonucu etkilenen yeme ve uyku düzeni, yağ bezlerini aktifleştirip sivilcelere neden olduğunu sözlerine ekledi.