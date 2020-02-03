03.02.2020 - 00:03 |
‘Çin restoranları güvenli’
ÇİN’de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne yol açan ‘koronavirüs’ nedeniyle Türk halkı, Çin restoranlarına gitmek konusunda endişe duyuyor.
İzmir’de, 1983’ten bu yana hizmet veren Çin restoranının işletmecisi Akyol Yörük, müşterilerin kendilerine sürekli olarak, ‘Çin’den yeni gelen çalışanınız, misafiriniz ya da müşteriniz oldu mu?’, ‘Çin’den gelen ürünleriniz hangileri ve ne zaman geldi?’ gibi sorular sorduğunu belirtti, “Çin’den ürün sipariş edildiğinde bunların gelmesi aylar buluyor. Oysa ‘koronavirüs’ vakası yeni bir durum. Herkesin içi rahat olsun. Çin restoranlarındaki birçok ürün Türkiye’den tedarik edilir. Sadece soslarımızı Çin’den alıyoruz. Nitekim şu an mevcut olan ürünler de önceden sipariş edildi” dedi. l DHA
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.