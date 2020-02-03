‘Çin restoranları güvenli’

İzmir’de, 1983’ten bu yana hizmet veren Çin restoranının işletmecisi Akyol Yörük, müşterilerin kendilerine sürekli olarak, ‘Çin’den yeni gelen çalışanınız, misafiriniz ya da müşteriniz oldu mu?’, ‘Çin’den gelen ürünleriniz hangileri ve ne zaman geldi?’ gibi sorular sorduğunu belirtti, “Çin’den ürün sipariş edildiğinde bunların gelmesi aylar buluyor. Oysa ‘koronavirüs’ vakası yeni bir durum. Herkesin içi rahat olsun. Çin restoranlarındaki birçok ürün Türkiye’den tedarik edilir. Sadece soslarımızı Çin’den alıyoruz. Nitekim şu an mevcut olan ürünler de önceden sipariş edildi” dedi. l DHA