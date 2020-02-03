‘Çin yerine bizi tercih edecekler’

DENİZLİ Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Çin’deki koronavirüs krizinin Türk üretici ve ihracatçı açısından fırsat olabileceğini belirtti. İkmalini Çin’den yapmakta olan ülkelerin tedarik için en kısa ve en bilinen pazar olarak Türkiye’yi seçeceğini belirten Keçeci, “Pazarlama hizmetlerimizi, bu zamanlarda daha da aktif hale getirmek, yeni iş birliklerine yol açabilir. İhtiyacımız olan siparişleri ve ilişkileri bu süreçte değerlendirebiliriz” dedi. - DENİZ TOKAT DHA