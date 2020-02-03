03.02.2020 - 00:02 |
‘Çin yerine bizi tercih edecekler’
DENİZLİ Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Çin’deki koronavirüs krizinin Türk üretici ve ihracatçı açısından fırsat olabileceğini belirtti. İkmalini Çin’den yapmakta olan ülkelerin tedarik için en kısa ve en bilinen pazar olarak Türkiye’yi seçeceğini belirten Keçeci, “Pazarlama hizmetlerimizi, bu zamanlarda daha da aktif hale getirmek, yeni iş birliklerine yol açabilir. İhtiyacımız olan siparişleri ve ilişkileri bu süreçte değerlendirebiliriz” dedi. - DENİZ TOKAT DHA
Bakan Çavuşoğlu Filistinli mevkidaşı Riyad el-Maliki ile görüştüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cidde'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile görüştü.
Bakan Selçuk'tan EYT açıklamasıAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, CNN Türk'te Hakan Çelik'e açıklamalarda bulundu. Selçuk, Elazığ ve Malatya'ya 5 milyon lira daha kaynak aktarılacağını belirtti. EYT'liler ilgili de Bakan Selçuk, "Emeklilikte 3 ana parametre var. Sigorta süresi, prim ödeme ve yaş. İkisi olup bir tanesi olmadığında olmuyor. Üçünün aynı anda sağlanması gerekiyor" dedi.