Çınarlar için özel ekip oluşturdular

Karşıyaka Belediyesi, 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarına cevap vermek için özel bir ekip kurdu. Günde ortalama 900 kişiye ulaşılan telefon görüşmelerinde, vatandaşlara sağlık ve moral durumları ile genel talep, öneri ve şikayetleri soruluyor. Alışveriş ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyor veya evlere servis yapan en yakın marketlerin bilgileri paylaşılıyor. Başkan Cemil Tugay, “Belediyenin 399 40 00 ve 444 15 75 numaralı destek hatları, 7 gün 24 saat tüm Karşıyakalıların hizmetinde. Bu zor günleri birbirimize kenetlenerek aşacağımıza inanıyoruz” dedi.