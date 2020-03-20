‘Çınarlar yalnız değil’

Sosyal medya üzerinden çağrı yapılarak ilçede 65 yaş üzeri yalnız yaşayan kişilerin isim ve iletişim bilgilerini, 399 40 00 numaralı telefon numarasına iletmeleri istendi. 65 yaş üzerindeki Karşıyakalılara ‘yalnız değilsiniz’ mesajı veren Başkan Cemil Tugay, “Onların alışveriş ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için ve evde oldukları süre boyunca sağlık durumlarını, istekleri olup olmadığını sormak için bu çalışmayı yapıyoruz. Merkezlerimize ve belediyemize kayıtlı olanların listesi ve iletişim bilgileri elimizde mevcut. Ancak onların dışında kalan 65 yaş üzeri ilçe sakinlerimize de bize ulaşmaları çağrısında bulunuyoruz” dedi.