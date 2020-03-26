Çınarlara kolaylık

MARMARİS’te, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için belediye ekipleri seferber oldu. 65 yaş ve üstü 21 vatandaşın alışverişleri yapıldı, banka işlemleri halledildi, ilaçları da alındı. İhtiyaç sahibi kişilere saat 08.00-19.00 arası verilen hizmetin devam edeceği bildirildi. Vatandaş, hizmetlerden dolayı ekiplere teşekkür etti. l ALİ GÜNDOĞAN DHA