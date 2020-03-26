26.03.2020 - 00:02 |
Çınarlara kolaylık
MARMARİS’te, koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için belediye ekipleri seferber oldu. 65 yaş ve üstü 21 vatandaşın alışverişleri yapıldı, banka işlemleri halledildi, ilaçları da alındı. İhtiyaç sahibi kişilere saat 08.00-19.00 arası verilen hizmetin devam edeceği bildirildi. Vatandaş, hizmetlerden dolayı ekiplere teşekkür etti. l ALİ GÜNDOĞAN DHA
Sağlık Bakanı Koca: Ölü sayısı 59 oldu, toplam vaka sayısı da 2433'e yükseldiSağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu açıkladı, Bakan Koca, "SON 24 SAATTE 5.035 test sonuçlandı. 561 tanı kondu. 15 hastamız hayata veda etti. Bugüne dek kaybettiğimiz hasta sayısı 59. Toplam hasta sayımız 2.433. SAYILAR, KAYIP ACISINI, ENDİŞEYİ İFADE EDEMEZ. Sıfır riskle yaşamaya çalışalım. Bizi hayata tedbir bağlar." ifadelerini kullandı.