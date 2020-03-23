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    HaberlerEge Haberleri Çınarlara market hizmeti
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    23.03.2020 - 07:00 |

    Çınarlara market hizmeti

    Her üç vatandaştan biri, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzerinde olan Karaburun’da, köylerde ikamet eden yaşlıların market siparişleri evlerine ulaştırılacak.

    Çınarlara market hizmeti

    Her üç vatandaştan biri, sokağa çıkmaları sınırlandırılan 65 yaş ve üzerinde olan Karaburun’da, köylerde ikamet eden yaşlıların market siparişleri evlerine ulaştırılacak. Karaburun Beldediyesi, ilçe merkezine uzak köylerde ikâmet eden ve koronavirüs nedeniyle evlerinden dışarı çıkmamaları gereken yaşlıların zorunlu market ihtiyaçlarını karşılamak üzere harekete geçti. Muhtarlar ile el ele veren belediye, kimsesiz yaşlıların ihtiyaçlarını evlerine ulaştıracak. Proje kapsamında çocuklarından uzakta yaşayan yaşlıların, evlerindeki eksikleri Karaburun Belediyesi’ne ait 0535 105 51 99 numaralı telefonu ya da mahallelerdeki muhtarları arayarak bildirebileceğini söyleyen Başkan İlkay Girgin Erdoğan, “Belediyemizde görevli arkadaşlarımız, ilçe merkezimiz ve Mordoğan’daki zincir marketlerden bu alışverişleri yapacak, fişleriyle birlikte sahiplerine teslim edecek” diye konuştu.

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