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    08.06.2020 - 00:03 |

    Çınarlara moral

    İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) öğrencileri, koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamayan yaşlıları unutmadı.

    Çınarlara moral

    65 yaşın üstündeki kişilerin evde kendini yalnız hissetmemesi ve keyifli zaman geçirmesi için harekete geçen 44 gönüllü öğrenci, ‘Sıkılma Ben Varım’ projesini başlattı. Tamamı, İEÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde eğitim gören gençler, yaşlılar için online ortamda oyun ve aktivite tasarladı. Yaşlılarla sohbet eden, anılar paylaşan ve ihtiyaç duydukları birçok konuda da onlara yardımcı olan gençler, moral kaynağı oldu. İEÜ İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Didem Kan Kılıç, projenin ‘Kolektif Hareket’ dersi kapsamında hayata geçirildiğini söyledi, “Kolektif Hareket üyeleri, yaşlılarımızın evde sıkılmaması için hedef kitle ile birlikte oluşturulan videoları, sosyal medya üzerinden paylaşıyor. Böylelikle, yaşlılarımız için farkındalık da oluşturuyor” dedi.

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