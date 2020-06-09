Çınarların derdini belediye dinliyor

Bayraklı Belediyesi Halkla İlişkiler birimi görevlileri, koronavirüs salgını dolayısıyla sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşları tek tek arıyor, yalnız bırakmıyor, onların taleplerini not alıyor. İhtiyaç sahiplerinin taleplerine kısa sürede yanıt veriliyor. Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Sadece bir gün değil, her gün onlarlayız” dedi.