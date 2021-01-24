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    HaberlerEge Haberleri Çınartepe eleştirisi
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    24.01.2021 - 00:02 |

    Çınartepe eleştirisi

    AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’u, yapımı yılan hikayesine dönen Çınartepe Spor Salonu’nun ne olacağını sordu, “Vatandaşlarımız, ‘8 ayda bitmesi gereken spor salonunu 3.5 yılda bitiremeyenler Gültepe’yi kentsel dönüşüme nasıl sokacaklar?’ diye bize soruyor.

    Çınartepe eleştirisi

    Kendi partinizin sizden önceki Konak Belediye Başkanı olan döneminde başlayan bu proje neden hala bitmedi? Çınartepenin gençlerine ve buranın halkına verdiğiniz değer bu mu?” diye konuştu.

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